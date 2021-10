Zanzara coreana, Italia invasa dal Virus patogeno: a cosa siamo esposti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Zanzara coreana, sembra che sia arrivata in Italia, esattamente all’aereoporto di Orio al Serio a Bergamo, l’insetto resiste al freddo e sembra che abbia viaggiato per migliaia di chilometri. La ricerca dell’Università degli Studi di Milano ha pubblicato sulla rivista “Parasites & Vectors” una ricerca che spiega come hanno raccolto circa 6.000 larve e centinaia di uova della Zanzara dalle province di Bergamo e Brescia. Zanzara coreana, il Nord Italia è stato invaso dall’insetto, potrebbe procurare un Virus patogeno (Getty Images)L’insetto si è diffuso su larga scala in Giappone, Cina del Nord, Corea del Sud e alcune zone russe, inoltre Sara Epis la docente del Dipartimento di Bioscienze e coordinatrice della ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La, sembra che sia arrivata in, esattamente all’aereoporto di Orio al Serio a Bergamo, l’insetto resiste al freddo e sembra che abbia viaggiato per migliaia di chilometri. La ricerca dell’Università degli Studi di Milano ha pubblicato sulla rivista “Parasites & Vectors” una ricerca che spiega come hanno raccolto circa 6.000 larve e centinaia di uova delladalle province di Bergamo e Brescia., il Nordè stato invaso dall’insetto, potrebbe procurare un(Getty Images)L’insetto si è diffuso su larga scala in Giappone, Cina del Nord, Corea del Sud e alcune zone russe, inoltre Sara Epis la docente del Dipartimento di Bioscienze e coordinatrice della ...

Advertising

Corriere : La zanzara coreana (sbarcata a Orio al Serio) sopravvive al freddo e ora invade la Lomb... - Agenzia_Ansa : La zanzara coreana resistente al freddo dilaga nel Nord Italia. Sempre più diffusa in Lombardia, forse sbarcata a O… - fattoquotidiano : La zanzara coreana sbarca in Lombardia: lo studio Unimi. “Resistente al freddo, forse è arrivata dall’aeroporto di… - genovesergio76 : RT @Corriere: La zanzara coreana (sbarcata a Orio al Serio) sopravvive al freddo e ora invade la Lomb... - infoitscienza : La zanzara coreana resiste al freddo È presente in Lombardia -