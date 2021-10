Roma | mal di trasferta | è la peggior partenza dell' era Friedkin

(Di martedì 19 ottobre 2021), 19 ottobre 2021 - Se il camminofin qui è stato soddisfacente, la sconfitta in casaa Juventus ha sottolineato un dato preoccupante per quanto riguarda le partite giocate in ...

... la vera nota dolente per l'allenatore portoghese che non ha ancora trovato la ricetta del successo lontano dalla capitale, finendo in un vortice di alti e bassi che è costato allamolti punti ...... ma accomuna tutte le democrazie mature, questo però non vuol direcomune mezzo gaudio. Il buon ... dovremo incalzare e noi lo faremo, sia in consiglio comunale asia a livello nazionale. A ...Roma, 19 ottobre 2021- Se il cammino della Roma fin qui è stato soddisfacente, la sconfitta in casa della Juventus ha sottolineato un dato preoccupante per quanto riguarda le partite giocate in trasfe ...Ai ballottaggi per le elezioni amministrative il centrodestra conferma il disastro del primo turno. Tutti i risultati e le motivazioni della sconfitta.