Elezioni 2021, la situazione del M5s mi ricorda la trama di un vecchio film. E non finisce bene (Di martedì 19 ottobre 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo L’attuale situazione post voto delle Amministrative mi ha fatto ricordare Queimada, un bellissimo film del 1969 diretto da Gillo Pontecorvo e interpretato da Marlon Brando. In un’isola immaginaria delle Antille, dominata dai portoghesi, arriva un agente britannico, Walker-Brando, per fomentare la rivolta indipendentista del ceto dei proprietari terrieri, in modo da porre l’isola sotto l’influenza della Corona. Brando-Walker scendendo dalla nave conosce uno degli schiavi di colore che tagliano la canna da zucchero, che vivono in misere condizioni, che si offre di portagli le valige dicendogli “valigia, senor?” in cambio di qualche spicciolo. In questo modo Brando-Walker conosce José e lo spinge a mettersi a capo di una rivolta di schiavi e ad allearsi con la borghesia per ottenere l’indipendenza. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo L’attualepost voto delle Amministrative mi ha fattore Queimada, un bellissimodel 1969 diretto da Gillo Pontecorvo e interpretato da Marlon Brando. In un’isola immaginaria delle Antille, dominata dai portoghesi, arriva un agente britannico, Walker-Brando, per fomentare la rivolta indipendentista del ceto dei proprietari terrieri, in modo da porre l’isola sotto l’influenza della Corona. Brando-Walker scendendo dalla nave conosce uno degli schiavi di colore che tagliano la canna da zucchero, che vivono in misere condizioni, che si offre di portagli le valige dicendogli “valigia, senor?” in cambio di qualche spicciolo. In questo modo Brando-Walker conosce José e lo spinge a mettersi a capo di una rivolta di schiavi e ad allearsi con la borghesia per ottenere l’indipendenza. La ...

Advertising

twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #Torino ???? Terminato lo scrutinio di tutte le 919 sezioni di voto. E' Stefano Lo Rus… - fattoquotidiano : Elezioni 2021, Letta: “Conferenza stampa di Salvini surreale, risultato clamoroso ovunque che non ammette discussio… - fattoquotidiano : Elezioni Roma, per Michetti l’esito è “laconico”: ma nessuno capisce cosa voglia dire. E sui social c’è chi ironizz… - faustacu : RT @La7tv: #elezioniamministrative2021 La gaffe di #Michetti in conferenza stampa: 'L'esito è #laconico'. E Paolo Mieli ironico: 'L'italian… - ilfattoblog : Elezioni 2021, la situazione del M5s mi ricorda la trama di un vecchio film. E non finisce bene -