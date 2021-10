(Di lunedì 18 ottobre 2021) Genovese doc e tifosono: sono le caratteristiche perfette per rendere ilessor Alberto, 63 anni,essore di fama internazionale, ilessionista prescelto da 777 Partners per ricoprire la carica didel. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, ricordando cheè un medico affermato e docente universitario. Una presenza costante, L'articolo

Advertising

Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: Il Prof. #Zangrillo sarà il nuovo presidente del #Genoa - Game_Set_Match_ : RT @CalcioFinanza: Il Prof. #Zangrillo sarà il nuovo presidente del #Genoa - Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: Il Prof. #Zangrillo sarà il nuovo presidente del #Genoa - JoviAcm : RT @CalcioFinanza: Il Prof. #Zangrillo sarà il nuovo presidente del #Genoa - CalcioFinanza : Il Prof. #Zangrillo sarà il nuovo presidente del #Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Prof Zangrillo

La Gazzetta dello Sport

Grande tifoso rossoblù,segue regolarmente le vicende del Grifone ed è spesso presente al Ferraris. Oggi era in tribuna d'onore a Marassi al fianco della nuova proprietà: il suo profilo ......ha preso le distanze da questo sacrosanto tweet del. Burioni dicendo che lui 'non conosce la realtà del pronto soccorso'. Proprio mentre muoiono 580 persone in 24 ore. Dov'erano quando...Il medico personale di Berlusconi, grande tifoso del Grifone, è il candidato numero uno alla carica. Nei prossimi giorni la chiusura dell'operazione ...Commenta per primo Tra gli spettatori presenti al 'Ferraris' per assistere a Genoa - Sassuolo c'era anche il professor Alberto Zangrillo (foto Ansa), primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Riani ...