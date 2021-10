Chico Forti, il testo integrale della lettera privata inviata a Jo Squillo: “Grande sorella” (Di martedì 19 ottobre 2021) L’appello per il caso di Chico Forti e il relativo sciopero della fame di Jo Squillo sono arrivati oltreoceano. L’ex produttore italiano condannato in USA nel 2000, ha mandato una lettera ad Alfonso Signorini e una a Jo. “Per Alfonso Signorini e tutti i telespettatori del Grande Fratello. Alfonso, non ho la fortuna di conoscerti personalmente, ma dopo essere stato inondato di messaggi relativi al vostro interessamento è doveroso esprimerti la mia più sincera gratitudine…Tu e Jo siete mia fenice mediatica. Ti allego una mia riflessione preparata per Jo, augurandomi che tu gliela possa leggere o far pervenire… A breve ti stringerò la mano con un abbraccio… Nel frattempo, ti auguro in bocca alla balena per la trasmissione. Grazie per il sangue fresco nelle vene… Chico ... Leggi su biccy (Di martedì 19 ottobre 2021) L’appello per il caso die il relativo scioperofame di Josono arrivati oltreoceano. L’ex produttore italiano condannato in USA nel 2000, ha mandato unaad Alfonso Signorini e una a Jo. “Per Alfonso Signorini e tutti i telespettatori delFratello. Alfonso, non ho la fortuna di conoscerti personalmente, ma dopo essere stato inondato di messaggi relativi al vostro interessamento è doveroso esprimerti la mia più sincera gratitudine…Tu e Jo siete mia fenice mediatica. Ti allego una mia riflessione preparata per Jo, augurandomi che tu gliela possa leggere o far pervenire… A breve ti stringerò la mano con un abbraccio… Nel frattempo, ti auguro in bocca alla balena per la trasmissione. Grazie per il sangue fresco nelle vene…...

