Nuovo Genoa, Alberto Zangrillo forte candidato alla presidenza: le ultime (Di domenica 17 ottobre 2021) Secondo Sky Sport Alberto Zangrillo potrebbe diventare il Nuovo presidente del Genoa: il clamoroso scenario Il professor Alberto Zangrillo, genovese di nascita e primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, nonché medico personale di Silvio Berlusconi, è il candidato numero uno alla presidenza del Nuovo Genoa americano. Lo riporta Sky Sport che spiega che per ratificare l’eventuale nomina di Zangrillo come Nuovo presidente del Grifone serve però il closing, ossia l’ultimo passo prima che il passaggio di proprietà possa essere considerato ufficiale a tutti gli effetti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Secondo Sky Sportpotrebbe diventare ilpresidente del: il clamoroso scenario Il professor, genovese di nascita e primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, nonché medico personale di Silvio Berlusconi, è ilnumero unodelamericano. Lo riporta Sky Sport che spiega che per ratificare l’eventuale nomina dicomepresidente del Grifone serve però il closing, ossia l’ultimo passo prima che il passaggio di proprietà possa essere considerato ufficiale a tutti gli effetti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

