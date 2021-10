“Hai rovinato la famiglia per una p…”. Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati (Di domenica 17 ottobre 2021) Il gossip esplode nel weekend del 16 e 17 ottobre 2021. Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati, a quanto pare per un tradimento (o semplicemente un’altra donna). Non si sa ancora nulla a riguardo, se non che quanto trapelato dalle ultime storie Instagram della soubrette e procuratrice argentina nonché ex opinionista del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Maxi Lopez ha condiviso sul suo account social un messaggio che ha fatto tremare i tanti fan della coppia. “Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”, ha scritto la Nara su Instagram. Erano le 22:30 ora italiana del 16 ottobre e a questo punto Wanda cancella tutte le foto di coppia con Mauro Icardi. La Nara ha inoltre smesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Il gossip esplode nel weekend del 16 e 17 ottobre 2021.siseparati, a quanto pare per un tradimento (o semplicemente un’altra donna). Non si sa ancora nulla a riguardo, se non che quanto trapelato dalle ultime storie Instagram della soubrette e procuratrice argentina nonché ex opinionista del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Maxi Lopez ha condiviso sul suo account social un messaggio che ha fatto tremare i tanti fan della coppia. “Haiun’altraper una p…”, ha scritto lasu Instagram. Erano le 22:30 ora italiana del 16 ottobre e a questo puntocancella tutte le foto di coppia con. Laha inoltre smesso ...

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - Corriere : Wanda Nara-Icardi, separazione in vista? Lei sui social: «Hai rovinato una famiglia di ... - Corriere : Wanda Nara-Icardi, separazione in vista? Lei sui social: «Hai rovinato una famiglia di più...» - ceferinout1 : RT @sportface2016: La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rovinato… - AleGobbo87 : RT @sportface2016: La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rovinato… -