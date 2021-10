Giorgio Panariello e la malattia seria che lo ha colpito (Di domenica 17 ottobre 2021) Giorgio Panariello, sempre capace di far ridere il pubblico, parla questa volta di una cosa serissima come la malattia che lo ha colpito. Fiorentino classe ’60, Giorgio Panariello è ormai da tantissimi anni uno degli showman più noti del mondo dello spettacolo, al pari di un nome come Fiorello. Comico, cabarettista, imitatore, conduttore, attore e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 17 ottobre 2021), sempre capace di far ridere il pubblico, parla questa volta di una cosa serissima come lache lo ha. Fiorentino classe ’60,è ormai da tantissimi anni uno degli showman più noti del mondo dello spettacolo, al pari di un nome come Fiorello. Comico, cabarettista, imitatore, conduttore, attore e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

nico84539502 : RT @TheMileyCyrus00: Scusate ma io riesco solo a vedere Giorgio Panariello che imita Renato Zero che canta Albano #BallandoConLeStelle htt… - TheMileyCyrus00 : Scusate ma io riesco solo a vedere Giorgio Panariello che imita Renato Zero che canta Albano #BallandoConLeStelle - elena_villa__ : Vincenzo Salemme, luce dei miei occhi?? Loretta Goggi e Giorgio Panariello sempre stupendi Malgioglio??Mariotto, dic… - ZicaEliana : Giorgio Panariello #leredita - simonet1974 : RT @RaiTre: “Il tatto è il più inclusivo di tutti i sensi. Se un non vedente sfiora il viso di un’altra persona, può percepire se è maschio… -