La sfida vinta di Landini: «Siamo l'Italia che vuole cambiare» (Di sabato 16 ottobre 2021) A undici anni dal suo primo comizio a piazza San Giovanni contro il ricatto di Marchionne a Pomigliano, Maurizio Landini si presenta per la prima volta in giacca scura e cravatta rossa. L'assalto squadrista alla sede della Cgil di una settimana fa è uno spartiacque che grazie a una risposta storica di partecipazione – 200mila persone con le vie limitrofe piene di persone – porta Landini a tentare di aprire una fase nuova di protagonismo sindacale. «QUESTA BELLISSIMA PIAZZA parla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

