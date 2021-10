“La Famiglia Addams 2” alla Festa del Cinema di Roma 2021: nel cast Loredana Bertè (Di sabato 16 ottobre 2021) Anche i figli della Famiglia Addams crescono. Pugsley vorrebbe fare colpo sulle ragazzine mentre Mercoledì desidererebbe esser finalmente considerata quasi come se fosse un’adulta: niente abbracci, più indipendenza e meno lodi alla sua ben nota intelligenza. Ad accusare questa irrimediabile metamorfosi sono però Morticia e Gomez. La coppia, sconvolta dal fatto che i loro figli stiano crescendo, non riescono ad accettare che abbiano perfino rinunciato alle consuete cene di Famiglia e ai passatempi mostruosi. Dunque, per recuperare il rapporto con i loro eredi, Gomez e Morticia decidono di partire con Mercoledì, Pugsley, Zio Fester e il resto della Famiglia con l’orribile camper stregato avventurandosi in una terrificante vacanza. Ma, ad intralciare il loro cammino è un misterioso avvocato. Cosa vorrà ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 ottobre 2021) Anche i figli dellacrescono. Pugsley vorrebbe fare colpo sulle ragazzine mentre Mercoledì desidererebbe esser finalmente considerata quasi come se fosse un’adulta: niente abbracci, più indipendenza e meno lodisua ben nota intelligenza. Ad accusare questa irrimediabile metamorfosi sono però Morticia e Gomez. La coppia, sconvolta dal fatto che i loro figli stiano crescendo, non riescono ad accettare che abbiano perfino rinunciato alle consuete cene die ai passatempi mostruosi. Dunque, per recuperare il rapporto con i loro eredi, Gomez e Morticia decidono di partire con Mercoledì, Pugsley, Zio Fester e il resto dellacon l’orribile camper stregato avventurandosi in una terrificante vacanza. Ma, ad intralciare il loro cammino è un misterioso avvocato. Cosa vorrà ...

