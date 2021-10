Infortuni | precipitano da 4 metri | due operai feriti nel Milanese

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 ottobre 2021) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Duesono rimastiprecipitando da un'altezza di circa 4all'interno della centrale termica di Turbigo, in provincia di Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11.30. Uno dei due, un 49enne, ha riportato un trauma cranico e ferite al volto e alle braccia, ed è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. L'altroo, un 42enne, ha invece riportato solo traumi alla spalla e a un braccio ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Varese. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti due elicotteri dell'elisoccorso, due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.