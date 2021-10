Calciomercato Serie A LIVE: Tomori nel mirino della Premier, Spezia su Musacchio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 GIOVEDI 14 OTTOBRE Spezia, idea Musacchio per la difesa (CLICCA QUI) La strategia Juve per arrivare a Rudiger (CLICCA QUI) Anche Tomori nel mirino del Newcastle (CLICCA QUI) Bayern Monaco: Haaland erede di Lewa? (CLICCA QUI) L’erede di Cuadrado può arrivare dal Barcellona (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamentiredazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 GIOVEDI 14 OTTOBRE, ideaper la difesa (CLICCA QUI) La strategia Juve per arrivare a Rudiger (CLICCA QUI) Ancheneldel Newcastle (CLICCA QUI) Bayern Monaco: Haaland erede di Lewa? (CLICCA QUI) L’erede di Cuadrado può arrivare dal Barcellona (CLICCA ...

