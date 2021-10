Gb: crisi energia, imprese lanciano nuovo appello al governo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un nuovo e forte appello è stato lanciato dalle imprese britanniche al governo conservatore di Boris Johnson affinché intervenga al più presto per placare gli effetti della crisi energetica che sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Une forteè stato lanciato dallebritanniche alconservatore di Boris Johnson affinché intervenga al più presto per placare gli effetti dellaenergetica che sta ...

Ultime Notizie dalla rete : crisi energia Gb: crisi energia, imprese lanciano nuovo appello al governo Un nuovo e forte appello è stato lanciato dalle imprese britanniche al governo conservatore di Boris Johnson affinché intervenga al più presto per placare gli effetti della crisi energetica che sta colpendo diversi settori industriali. Le aziende manifatturiere che operano nell'ambito della carta, della ceramica e dell'acciaio chiedono una "azione immediata" e in ...

India in crisi energetica. La fame di carbone spegne le speranze di Cop26 La crisi nasce da un mix di fattori. Dopo il trauma per la seconda, micidiale, ondata di Covid - 19, la domanda di energia è aumentata notevolmente: solo negli ultimi due mesi, il consumo è cresciuto ...

