Fraintesa | ”Vivi ogni giorno come se fosse il primo” | l’ultimo viaggio di Francesca Barbieri

A sei mesi dalla scomparsa di Fraintesa, la nota travel blogger Francesca Barbieri, esce il suo libro Vivi ogni giorno come se fosse il primo, curato dal compagno Andrea Riscassi ed edito Piemme. Un inno alla vita, a goderla e ad amarla in tutte le sue sfumature; una lettura appropriata in occasione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Fraintesa, il tumore al seno, i cambiamenti del corpo e l'importanza di godersi il presente Francesca Barbieri è una travel writer e blogger conosciuta come Fraintesa. Nasce in un paesino in provincia di Modena ma, già da bambina, percepisce l'impellenza di spiccare il volo;

