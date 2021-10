No Green Pass a Roma, corteo non autorizzato arriva a Palazzo Chigi. Scontri con la polizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono momenti di forte tensione a Roma dove un gruppo di manifestanti No Green Pass sono arrivati a 50 metri da Palazzo Chigi. Le immagini che arrivano in questi momenti dalle vie dalla Capitale non nascondono la crisi che la città sta vivendo in questi minuti. Al momento si registrano Scontri tra manifestanti e agenti, la polizia ha attivato gli idranti, mentre dal fronte si sentono esplodere petardi. I manifestanti No Green Pass arrivano a Palazzo Chigi È di questi minuti la notizia che alcuni manifestanti No Green Pass, che si erano oggi riuniti a Roma in Piazza del Popolo, si sono ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono momenti di forte tensione adove un gruppo di manifestanti Nosonoti a 50 metri da. Le immagini cheno in questi momenti dalle vie dalla Capitale non nascondono la crisi che la città sta vivendo in questi minuti. Al momento si registranotra manifestanti e agenti, laha attivato gli idranti, mentre dal fronte si sentono esplodere petardi. I manifestanti Nono aÈ di questi minuti la notizia che alcuni manifestanti No, che si erano oggi riuniti ain Piazza del Popolo, si sono ...

