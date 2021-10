Ammutinamento Napoli | Insigne e tre giocatori a rischio

(Di sabato 9 ottobre 2021) La questionetiene banco in casae tretribunale Il? deciso a continuare il contenzioso legale con i calciatori che hanno partecipato all’del 2019 dopo la partita-Salisburgo di Champions League. Una situazione molto delicata e scomoda L’edizione odierna drl Corriere dello Sport riferisce quanto segue: “Ormai la strategia del club è chiarissima, portare in tribunale tutti i calciatori che lasciano ila parametro zero per chiedere loro il pagamento di una multa oltre ad un risarcimento per danno di immagine”. “, capitano degli azzurri che diede vita ad un concitato battibecco con il vicepresidente Edo De Laurentiis nel post gara ...

Ultime Notizie dalla rete : Ammutinamento Napoli

...odierna del Corriere del mezzogiorno riferisce dell'udienza che ci sarà tra qualche giorno per l'arbitrato tra iled Allan, per i fatti risalenti al 2019, ovvero la sera dell'...Ilha intenzione di andare fino in fondo e di procedere in tribunale per il famoso caso dell'del 5 novembre 2019, quando dopo la sconfitta contro il Salisburgo i giocatori non ...La questione ammutinamento tiene banco in casa Napoli: Insigne e tre giocatori a rischio tribunale. Il Napoli e deciso a continuare il contenzioso legale con i calciatori che han ...Il presidente del tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, ha indicato Arturo Frojo, storico penalista napoletano nonché presidente del tribunale territoriale della Figc, come presidente dell’arbitrato ...