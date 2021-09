Pallanuoto | Coppa Italia femminile 2021-2022 | termina la prima fase | le qualificate alla Final Six

(Di domenica 26 settembre 2021) Si conclude in questa domenica da doppio turno unaintensissima per quanto riguarda ladial, che si è svolta su due gironi tra Firenze ed Ostia. Ad agguantare il pass per laSix sono L’Ekipe Orizzonte, CSS Verona, RN Florentia, SIS Roma, Plebiscito Padova e Bogliasco. Andiamo a riepilogare i risultati odierni e le classifiche aggiornate. CLASSIFICHE Girone A (a Firenze): L’Ekipe Orizzonte 12, CSS Verona 6, RN Florentia 4,Trieste 3, Como Nuoto 1. Girone B (ad Ostia): SIS Roma 12, Plebiscito 9, Bogliasco 4, NC Milano 4, Vela Nuoto Ancona 0 L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia 17-7 L’Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 1 (rig.), Spampinato, Viacava, Gant, ...

...si qualifica da prima del girone alla Final Six diItalia, che si svolgerà dal 4 al 6 marzo 2022. Classifica Girone A: Ekipe Orizzonte 12, CSS Verona 6, RN Florentia 4, Como Nuoto 1,...Rane rosa ieri sera la presentazione ufficiale della squadra femminile didella Como Nuoto.Primo impegno della nuova stagione e primo obiettivo centrato per le ragazze del Bogliasco 1951. Come richiesto esplicitamente dal loro tecnico Mario Sinatra, le biancazzurre superano il turno prelimi ...Oggi si torna in campo contro la RN Florentina. Le prime tre classificate del girone accedono alla final six di Coppa Italia, che si svolgerà dal 4 al 6 marzo 2022. Soddisfatta della prestazione l'all ...