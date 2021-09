Mondiali ciclismo 2021, Mathieu van der Poel: “Ho sofferto ma sono soddisfatto” (Di domenica 26 settembre 2021) Non doveva neanche essere presente in terra belga, invece ha fatto di tutto per partire e dare tutto nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo Mathieu van der Poel. I problemi alla schiena lo hanno attanagliato in questa seconda parte di 2021, ma in ogni caso la sua nona piazza a Lovanio non è da buttare via. Le sue parole: “È stata una gara estremamente dura la squadra ha lavorato bene facendosi trovare pronta, ma io ho sofferto un po’ soprattutto nella prima parte di gara. Mi sono sentito un po’ meglio nella parte finale, ma oggi era davvero difficile raccogliere qualcosa”. Sullo stato di forma: “Dopo l’infortunio speravo di avere una forma leggermente migliore, ma posso comunque essere soddisfatto per questo risultato”. Prossimi appuntamenti: ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Non doveva neanche essere presente in terra belga, invece ha fatto di tutto per partire e dare tutto nella prova in linea deidivan der. I problemi alla schiena lo hanno attanagliato in questa seconda parte di, ma in ogni caso la sua nona piazza a Lovanio non è da buttare via. Le sue parole: “È stata una gara estremamente dura la squadra ha lavorato bene facendosi trovare pronta, ma io houn po’ soprattutto nella prima parte di gara. Misentito un po’ meglio nella parte finale, ma oggi era davvero difficile raccogliere qualcosa”. Sullo stato di forma: “Dopo l’infortunio speravo di avere una forma leggermente migliore, ma posso comunque essereper questo risultato”. Prossimi appuntamenti: ...

Advertising

Eurosport_IT : ??????? L'Italia ai Mondiali di Ciclismo 2021: ?? Filippo Ganna - Prova a Cronometro (??) ?? Team Realy Misto ?? Filippo… - fattoquotidiano : Elisa Balsamo si laurea campionessa del mondo su strada ai Mondiali di ciclismo in Belgio: è il terzo oro per la sp… - repubblica : Mondiali di ciclismo, l'Italia trionfa anche tra le donne: Elisa Balsamo vince la medaglia d'oro su strada - sciareneve : RT @MTBiit: Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 - Alaphilippe: 'Ero rilassato, ma non pensavo di riuscire a ripetermi' - MTBiit : Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 - Alaphilippe: 'Ero rilassato, ma non pensavo di riuscire a ripetermi'… -