LIVE – Ryder Cup 2020, terza e ultima giornata: RISULTATO e punteggio in DIRETTA (Di domenica 26 settembre 2021) La DIRETTA scritta della terza e ultima giornata della Ryder Cup 2020, che si chiude oggi a Whistling Straits nel Wisconsin. L’Europa è chiamata a provare una difficilissima rimonta nei confronti degli Stati Uniti, forti del fattore campo e dei favori del pronostico. Sportface vi racconterà tutta la giornata dei 12 singolari in tempo reale a partire dalle 18:00, senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 18:00 Ryder CUP 2020: REGOLAMENTO E FORMAT L’ALBO D’ORO AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Lascritta delladellaCup, che si chiude oggi a Whistling Straits nel Wisconsin. L’Europa è chiamata a provare una difficilissima rimonta nei confronti degli Stati Uniti, forti del fattore campo e dei favori del pronostico. Sportface vi racconterà tutta ladei 12 singolari in tempo reale a partire dalle 18:00, senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 18:00CUP: REGOLAMENTO E FORMAT L’ALBO D’ORO AGGIORNA LASportFace.

Advertising

Zicutake : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 11-5, Lowry suona la carica europea nei fourball, ma non basta –… - zazoomblog : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2 USA-Europa 9-3 equilibrio nei fourball - #Ryder #DIRETTA: #USA-Europa - zazoomblog : LIVE – Ryder Cup 2020 seconda giornata: risultati e punteggio in DIRETTA - #Ryder #seconda #giornata: #risultati… - zazoomblog : LIVE – Ryder Cup 2020 seconda giornata: risultati e punteggio in DIRETTA - #Ryder #seconda #giornata: #risultati - zazoomblog : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2 USA-Europa 9-3 Vecchio Continente avanti nei fourball sulla spinta di Rahm e… -