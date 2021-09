Germania al voto, anche la Verde Baerbock ha votato a Potsdam (Di domenica 26 settembre 2021) anche la candidata dei Verdi alla cancelleria Annalena Baerbock ha votato. Insieme al marito Daniel Holefleisch, la candidata dei Verdi ha votato a Potsdam nel suo seggio elettorale. 26 settembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021)la candidata dei Verdi alla cancelleria Annalenaha. Insieme al marito Daniel Holefleisch, la candidata dei Verdi hanel suo seggio elettorale. 26 settembre 2021

Advertising

amendolaenzo : “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa us… - Agenzia_Ansa : Clima: Greta sfila a Berlino a 2 giorni da voto. Oggi 450 iniziative dei 'Fridays for future' in Germania. #ANSA - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #26settembre: #commercio estero, cresce l'export ma non gli esp… - Ordine227 : Germania, si vuole intercettare il voto dei moderati:Scholz(SPD)'coalizione preferita è con i Verdi. Spero in forte… - infoitinterno : Germania, Laschet piega male scheda elettorale: dubbi su validità voto -