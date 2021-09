Archeologia | quasi 5 milioni di euro per Villa Jovis e il museo delle Ville Romane di Capri

(Di sabato 25 settembre 2021) Un finanziamento di 4.9diper restaurare gli spazi esterni del complesso archeologico die porre le basi per la realizzazione deldi. A prevederlo è il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” 2020, 2021, 2022 presentato dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ieri ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali. In totale, l’ammontare degli investimenti per i 16 nuovi progetti, diffusi su tutto il territorio nazionale, contenuti nel Piano, è di 57,4di. “Sedici interventi – dichiara il Ministro Franceschini – che si estendono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Archeologia quasi

Il Denaro

Nel dettaglio, la ricerca ha esaminato il Dna di 82 individui vissuti in Italia nell'arco di... APPROFONDIMENTI ROMA Roma, Museo Etrusco: il tesoro delle tombe principescheVulci, ...... coordinerà l'organizzazione di90 iniziative in 19 regioni italiane, di cui tre avranno ... dall'industriale all'architettura degli ultimi secoli, dalla laguna ai fiumi. Il ...Un finanziamento di 4.9 milioni di euro per restaurare gli spazi esterni del complesso archeologico di Villa Jovis e porre le basi per la realizzazione del Museo delle Ville Romane di Capri. A ...Iniziativa del Parco archeologico di Segesta per far conoscere ricerche, studi e scavi dell'antico popolo siciliano ...