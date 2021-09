Aida Yespica in lacrime a Storie Italiane: «Lo stupro a 7 anni? Ecco perché non ho parlato finora…» (Di venerdì 24 settembre 2021) Aida Yespica in lacrime a Storie Italiane: «Lo stupro a 7 anni? Non ho parlato perché la sua reazione sarebbe stata violenta». La showgirl venezuelana è tornata a parlare della violenza sessuale subita da piccola da un amico di suo padre. Alla domanda di Eleonora Daniele sul perché si sia tenuta dentro un segreto così doloroso per anni, Aida Yespica ha risposto così: «Per la paura della reazione di mio padre, non ho parlato. Ho avuto paura di rimanere da sola, perché vivevo solo con lui. Mia madre mi aveva abbandonato da piccola. Conoscendo mio padre com’era, la sua reazione sarebbe stata molto violenta nei confronti di questa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 24 settembre 2021)in: «Loa 7? Non hola sua reazione sarebbe stata violenta». La showgirl venezuelana è tornata a parlare della violenza sessuale subita da piccola da un amico di suo padre. Alla domanda di Eleonora Daniele sulsi sia tenuta dentro un segreto così doloroso perha risposto così: «Per la paura della reazione di mio padre, non ho. Ho avuto paura di rimanere da sola,vivevo solo con lui. Mia madre mi aveva abbandonato da piccola. Conoscendo mio padre com’era, la sua reazione sarebbe stata molto violenta nei confronti di questa ...

