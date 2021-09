Usa, sparatoria in un supermercato del Tennessee: un morto e 12 feriti (Di giovedì 23 settembre 2021) Almeno un morto e 12 feriti, alcuni in condizioni gravi: è il bilancio di una sparatoria avvenuta in un supermercato di Collierville, non lontano da Memphis, in Tennessee. Come riferito dalla polizia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 settembre 2021) Almeno une 12, alcuni in condizioni gravi: è il bilancio di unaavvenuta in undi Collierville, non lontano da Memphis, in. Come riferito dalla polizia ...

