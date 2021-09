Trattativa Stato - mafia, assolti in Appello Marcello Dell'Utri ed ex carabinieri del Ros (Di giovedì 23 settembre 2021) Assoluzione per l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell' Utri , per gli ex carabinieri del Ros Mario Mori e Antonio Subranni, oltre all'ex capitano dei carabinieri Giuseppe De Donno . Pena ridotta ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Assoluzione per l'ex senatore di Forza Italia, per gli exdel Ros Mario Mori e Antonio Subranni, oltre all'ex capitano deiGiuseppe De Donno . Pena ridotta ...

Advertising

fattoquotidiano : TRATTATIVA STATO - MAFIA La lettera di Mangano alla moglie: “Parlò di Berlusconi” [di Saul Caia] - ilriformista : Verdetto ribaltato in Appello sulla trattativa Stato Mafia: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni, condannat… - ernestocarbone : Processo trattativa Stato Mafia Tutti assolti. Un abbraccio agli impunitisti - pollon_anna : @fattoquotidiano @marcotravaglio +++ Trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato. Assolti in appello l’ex senatore D… - AlviseAndolina : RT @Aramcheck76: 'Trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato in appello: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni. Condannato il boss B… -