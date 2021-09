Haiti, l’inviato speciale americano si è dimesso in polemica con le migliaia di espulsioni di migranti da parte di Washington: “Disumane” (Di giovedì 23 settembre 2021) Non solo le critiche, anche interne al partito. La gestione dei flussi migratori da parte dell’amministrazione americana, in particolar modo per quanto riguarda le persone in fuga da Haiti, ha portato alle dimissioni dell’inviato speciale di Washington nel Paese, Daniel Foote, che era stato nominato a luglio a seguito dell’omicidio del presidente del Paese caraibico. La scelta, secondo quanto rivelato da funzionari Usa con conoscenza diretta dei fatti, va letta proprio in protesta contro le espulsioni su larga scala di migranti Haitiani ritenute “Disumane”. Secondo quanto rivelato, Foote ha comunicato la sua decisione direttamente al segretario di Stato, Antony Blinken, che ha scelto di dimettersi “con grande delusione e scuse a chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Non solo le critiche, anche interne al partito. La gestione dei flussi migratori dadell’amministrazione americana, in particolar modo per quanto riguarda le persone in fuga da, ha portato alle dimissioni deldinel Paese, Daniel Foote, che era stato nominato a luglio a seguito dell’omicidio del presidente del Paese caraibico. La scelta, secondo quanto rivelato da funzionari Usa con conoscenza diretta dei fatti, va letta proprio in protesta contro lesu larga scala diani ritenute “”. Secondo quanto rivelato, Foote ha comunicato la sua decisione direttamente al segretario di Stato, Antony Blinken, che ha scelto di dimettersi “con grande delusione e scuse a chi ...

