Covid: in Campania 419 positivi e tre morti. Sale l’indice di contagio: 2,21%. Calano i ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 419, in Campania, i casi positivi al Covid su 18.877 test esaminati. Aumenta leggermente il tasso di incidenza: ieri era al 2,09%, oggi Sale al 2,21%. Sono 3 i decessi. Negli ospedali Calano i ricoveri nelle terapie intensive (14, meno 1) e in degenza (282, meno 9). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 419, in, i casialsu 18.877 test esaminati. Aumenta leggermente il tasso di incidenza: ieri era al 2,09%, oggial 2,21%. Sono 3 i decessi. Negli ospedalinelle terapie intensive (14, meno 1) e in degenza (282, meno 9). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

