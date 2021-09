Vaccino ai bambini | i «sì» e i «no» dei medici | da Vaia a Villani ecco i pareri a confronto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il dibattito sulanti-Covid aicontinua ad animare e dividere la comunità scientifica italiana. Tra i favorevoli c’è chi avverte che è imprescindibile per stoppare la pandemia e chi che i danni provocati dalla malattia suipossono avere conseguenze a lungo termine. Dal fronte della cautela, nel quale nessuno si dice aprioristicamente contrario, invece, si segnala come il rapporto rischi-benefici sia ancora troppo sbilanciato verso i primi e che i numeri dello studio Pfizer siano troppo esigui per avere un quadro chiaro. Ma c’è anche ci sostiene che la circolazione del virus naturale tra i più piccoli potrebbe giovare all’immunità di gregge. Voci trasversali all’una e all’altra impostazione, comunque, ricordano che bisognerà attendere i risultati degli studi e idelle autorità regolatorie ...

leggi ancheaidi 2 anni, ma non è riconosciuto dall'OMS: cosa succede a Cuba Lo studio condotto da Pfizer ha coinvolto in totale 2.268tra i 5 e 11 anni nella fase II/III. Lo ...I pediatri italiani sono certi che ilfunziona ed è sicuro. "E' importante che si vaccinino anche i", afferma il professor Giuseppe Mele, presidente della Società italiana medici ...Al momento della nascita il bimbo era negativo, poi la malattia e il ricovero. È il più piccolo paziente in rianimazione dall'inizio della pandemia ...Secondo il rapporto della società di analisi e informazione scientifica britannica Airfinity i Paesi del G7 e l’Unione Europea avranno, entro la fine dell’anno, 1 miliardo di vaccini in più del necess ...