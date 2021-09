Caduta Libera, cosa c’è sotto la botola? Dopo anni spunta la verità (Di mercoledì 22 settembre 2021) Caduta Libera, avete mai pensato a cosa c’è sotto la famosa botola del programma di Gerry Scotti? Dopo anni spunta finalmente la verità. In onda su Canale 5 dal 2015, Caduta Libera ha subito conquistato il pubblico col suo format che mischia schemi tradizionali dei più famosi game show e novità assolute. Condotto da Gerry L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 22 settembre 2021), avete mai pensato ac’èla famosadel programma di Gerry Scotti?finalmente la. In onda su Canale 5 dal 2015,ha subito conquistato il pubblico col suo format che mischia schemi tradizionali dei più famosi game show e novità assolute. Condotto da Gerry L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

piedipalmati : cmq una cosa che mi sono dimenticato di dire è che domenica sono venuti al locale dei miei dei clienti abituali del… - Emmepi50926579 : RT @digitaltomato1: @cris_cersei @Yi_Benevolence Cominciano a capire che in una Lega in caduta libera, con il taglio dei parlamentari e una… - ingcaustico : RT @digitaltomato1: @cris_cersei @Yi_Benevolence Cominciano a capire che in una Lega in caduta libera, con il taglio dei parlamentari e una… - lillydessi : In caduta libera nel Sistema solare - MEDIAINAF TV - Lucrezia9_9 : @gionnipa Ho letto anch'io la risposta: mi sembra abbastanza in caduta libera, ha pure ribadito la risposta con un… -