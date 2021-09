Pomeriggio 5 | gli autori interrompono il talk per una notizia in diretta Barbara D' Urso senza parole | ' È agghiacciante'

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo, dal primo pomeriggio #vigilidelfuoco impegnati a #LaSpezia per le forti piogge tra le zone di Castelnuov… - Kick57624616 : RT @Gitro77: Stamattina siamo al mercato di Acilia. Alle 12 sarò all'incontro con gli avvocati di Roma per presentare il programma di @RI_R… - MSpekled : RT @GioMat86: Allegri, collegandosi con gli studi di RaiSport nel post partita della domenica pomeriggio: - luddynski : RT @Gitro77: Stamattina siamo al mercato di Acilia. Alle 12 sarò all'incontro con gli avvocati di Roma per presentare il programma di @RI_R… - Dinsh777 : RT @GerardLDonadoni: @Rebeka80721106 @agustin_gut @PrestiDaniela @martinis2018 @albertopetro2 @BaroneZaza70 @adiprincipe @famartinez2001 @d… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio gli

ModenaToday

autori interrompono il talk per una notizia in diretta. Barbara D'Urso senza parole: ' È agghiacciante '. Pochi minuti fa, una notizia dell'ultima ora ha interrotto il consueto talk conanalisti, oggi dedicato al green pass per il personale docente. Leggi anche > Durante l'intervista a un professore, Barbara D'Urso viene interrotta dagli autori della trasmissione che le segnalano ...ADV Sono stati avviati, neldi martedì 21 settembre,interventi di pulizia nell'area nei pressi di San Cataldo dove lunedì si è sviluppato l'incendio. Nel primooperatori di Hera hanno ripulito la zona, effettuando lo sgombero dei rifiuti e dei residui del materiale bruciato. Già nella serata di lunedì i tecnici di Hera Luce avevano rimosso l'...Incidente a Torino nel pomeriggio di oggi, martedì 21 settembre, in corso Potenza angolo corso Regina Margherita. Verso le 16, per cause da chiarire, si sono scontrate due auto e una è rimasta coricat ...Rondo da Sosa invita Paky sul ring per un incontro di boxe, eventuali incassi e premi verrebbero devoluti in beneficenza ...