L'Atalanta gioca con grande spirito (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'Atalanta gioca grande spirito, dice Gasperini, intervistato da Dazn al temine della partita tra la sua squadra e il Sassuolo. , dice Gian Piero Gasperini "Abbiamo giocato sicuramente con grande spirito – dice il tecnico delL'Atalanta – e con voglia di vincere, si vedeva. Sono tutte componenti che abbiamo messo anche ad inizio campionato. Questa è la terza vittoria in 5 partite, non era facile, il Sassuolo è una squadra tecnica e abbiamo vinto con merito". Poi chiamato a dare un commento sulla prova dell'ucraino Malinovskyi, dice: "Malinovskyi? Noi non è che abbiamo tantissime soluzioni in attacco in questo momento. Lui è chiaro che ha fatto bene in quella posizione. Ora dobbiamo alzare il tasso tecnico. Se stiamo bene c'è predisposizione è ...

