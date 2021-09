Gf Vip, costretto ad abbandonare la casa: la motivazione è clamorosa (Di martedì 21 settembre 2021) Novità importanti sono emerse nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda del Grande Fratello Vip. Al centro della nuova puntata del reality anche Aldo Montano, esempio sportivo e schermidore italiano specializzato nella sciabola. Nella serata di ieri, il campione ha raccontato la sua storia e si è ritrovato al centro di ben due momenti molto emozionanti. Il videomessaggio della moglie direttamente da casa ed il rapporto creatosi con Alex Belli e Manuel Bortuzzo nel reality.Ad aver attirato l’attenzione del pubblico sono state però alcune dichiarazioni del conduttore Alfonso Signorini sull’amato concorrente. Infatti, Aldo Montano sarà costretto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip per alcuni giorni a causa di un impegno personale molto importante. Aldo Montano e l’incontro istituzionale: la situazioneNel chiudere ... Leggi su howtodofor (Di martedì 21 settembre 2021) Novità importanti sono emerse nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda del Grande Fratello Vip. Al centro della nuova puntata del reality anche Aldo Montano, esempio sportivo e schermidore italiano specializzato nella sciabola. Nella serata di ieri, il campione ha raccontato la sua storia e si è ritrovato al centro di ben due momenti molto emozionanti. Il videomessaggio della moglie direttamente daed il rapporto creatosi con Alex Belli e Manuel Bortuzzo nel reality.Ad aver attirato l’attenzione del pubblico sono state però alcune dichiarazioni del conduttore Alfonso Signorini sull’amato concorrente. Infatti, Aldo Montano saràa lasciare ladel Grande Fratello Vip per alcuni giorni a causa di un impegno personale molto importante. Aldo Montano e l’incontro istituzionale: la situazioneNel chiudere ...

