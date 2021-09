Bari: parco dell’ex caserma Rossani, è la volta del prato prima dell’apertura Il sindaco: tra qualche settimana l'area verde fra le più grandi della città, era inaccessibile da trenta anni (Di martedì 21 settembre 2021) Scrive Antonio Decaro, sindaco di Bari: Proseguono i lavori nel parco della Rossani. Oggi sono stati posati i primi metri quadri di prato a rotoli ed è iniziata la semina per il prato che crescerà nel resto del parco. Si stanno piantumando anche nuovi alberi. Questi sono gli ultimi interventi prima di aprire alla città uno dei parchi più grandi di Bari a servizio di un nuovo polo culturale che stiamo realizzando con la riqualificazione di tutti gli edifici. Ogni piccolo passo per noi è una conquista e anche se i lavori sono stati complessi e lunghi, tra qualche settimana finalmente avremo a disposizione una nuova area ... Leggi su noinotizie (Di martedì 21 settembre 2021) Scrive Antonio Decaro,di: Proseguono i lavori nel. Oggi sono stati posati i primi metri quadri dia rotoli ed è iniziata la semina per ilche crescerà nel resto del. Si stanno piantumando anche nuovi alberi. Questi sono gli ultimi interventidi aprire allauno dei parchi piùdia servizio di un nuovo polo culturale che stiamo realizzando con la riqualificazione di tutti gli edifici. Ogni piccolo passo per noi è una conquista e anche se i lavori sono stati complessi e lunghi, trafinalmente avremo a disposizione una nuova...

