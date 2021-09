Il Volo Sings Morricone | l’album tributo con tanti ospiti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 settembre 2021) Esce in tutto il mondo il 5 novembreIl. Si tratta di un intero album del trio pop-lirico dedicato al Maestro, nel quale i tre ragazzi de Ilcantano i suoi successi più celebri.glicoinvolti nel progetto, un viaggio nell’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, recentemente scomparso. Sulle musiche diPiero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi e ora sono pronti a presentare al pubblico un disco di 14 tracce, alcune in feat. con altri artisti. All’interno del progetto troviamo Andrea Griminelli in Nella Fantasia, Hauser in Se e in La Califfa c’è David Garrett. Come Sail Away, inoltre, vede la partecipazione di ...