Bonus Covid: a chi spetteranno i nuovi contributi a fondo perduto e come si può fare domanda (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sarebbero al lavoro su nuove agevolazioni per i settori più colpiti dalla pandemia. In particolare, si attenderebbe a breve l’arrivo di nuovi Bonus. Ecco a chi saranno destinati e quanto varranno. Bonus Covid per le attività: chi ne ha diritto e quali sono i requisiti La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire in breve tempo ed entro 60 giorni potrebbero essere operative le pratiche dell’Agenzia delle Entrate. Le attività interessate dai contributi a fondo perduto di questo nuovo decreto sono quelle che rispettano i seguenti requisiti: Essere state chiuse per almeno 100 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021; Essere titolari di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sarebbero al lavoro su nuove agevolazioni per i settori più colpiti dalla pandemia. In particolare, si attenderebbe a breve l’arrivo di. Ecco a chi saranno destinati e quanto varranno.per le attività: chi ne ha diritto e quali sono i requisiti La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire in breve tempo ed entro 60 giorni potrebbero essere operative le pratiche dell’Agenzia delle Entrate. Le attività interessate daidi questo nuovo decreto sono quelle che rispettano i seguenti requisiti: Essere state chiuse per almeno 100 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021; Essere titolari di ...

