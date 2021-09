Atletica | torna in pista Patta | oro di Tokyo nella 4X100

(Di lunedì 20 settembre 2021) È tutto pronto a Castelporziano (Roma) per il meeting 'We Run Together' in programma domani dalle 14.30 al centro sportivo della Guardia di Finanza. L'evento, organizzato dalle Fiamme Gialle in ...

L'evento, organizzato dalle Fiamme Gialle in collaborazione con Athletica Vaticana e FIDAL Lazio, si inserisce nell'ambito delle iniziative per festeggiare i 100 anni didelle Fiamme Gialle. ...L'evento è stato organizzato per celebrare i 100 anni didelle Fiamme Gialle. C'è grande attesa per il ritorno in pista del campione olimpico nella staffetta 4 100, Lorenzo Patta , che sarà ...ROMA, 20 SET - È tutto pronto a Castelporziano (Roma) per il meeting 'We Run Together' in programma domani dalle 14.30 al centro sportivo della Guardia di Finanza. L'evento, organizzato dalle Fiamme G ...Atletica, We Run Together: l'oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020, Lorenzo Patta torna in pista nei 100 a Castelporziano ...