Serie A – Juventus-Milan 1-1, ammoniti Tonali e Dybala | LIVE NEWS (Di domenica 19 settembre 2021) La moviola LIVE di Juventus-Milan, quarta giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo l'operato dell'arbitro Daniele Doveri di Roma 1 Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 settembre 2021) La movioladi, quarta giornata dellaA 2021-2022. Analizziamo l'operato dell'arbitro Daniele Doveri di Roma 1

Advertising

ZZiliani : La Serie A è quel campionato in cui la FJGC insabbia ogni scandalo che riguardi la #Juventus (gli ultimi: #Suarez e… - Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - ilnapolionline : SERIE A - Juventus-Milan 1-1, Rebic risponde a Morata. I rossoneri agganciano in vetta l'Inter -… - Gesuita22 : RT @VinceJfc: #JuventusMilan #JuveMilan #jvtblive La Juventus non ha vinto nessuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A per l… -