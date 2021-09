Juventus, Bentancur: «Milan forte, ma noi abbiamo fiducia» (Di domenica 19 settembre 2021) Bentancur ha parlato prima dell’inizio della gara contro il Milan: le dichiarazioni del centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur è intervenuto ai microfoni di Juventus TV prima della gara contro il Milan. Le sue parole. «Molta fiducia da Malmoe, cercavamo questa vittoria dall’inizio della stagione. La squadra è carica per fare una partita importante. Milan? Loro sono molto forti nelle ripartenze e noi dobbiamo impedirglielo e fare il nostro gioco. abbiamo trovato la solidità di non subire gol e siamo un gruppo unito, carico e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021)ha parlato prima dell’inizio della gara contro il: le dichiarazioni del centrocampista dellaRodrigoè intervenuto ai microfoni diTV prima della gara contro il. Le sue parole. «Moltada Malmoe, cercavamo questa vittoria dall’inizio della stagione. La squadra è carica per fare una partita importante.? Loro sono molto forti nelle ripartenze e noi dobbiamo impedirglielo e fare il nostro gioco.trovato la solidità di non subire gol e siamo un gruppo unito, carico e ...

