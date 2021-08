Scoperto nuovo tipo di vertigine. Sintomi e prevenzione (Di domenica 8 agosto 2021) In molti casi il motivo per cui compaiono le vertigini rimane sconosciuto e legato spesso alla psiche. I neurologi della Seoul National University di Seongnam, in Corea del Sud, hanno annunciato di aver identificato un nuovo tipo di vertigine senza causa nota e ne parlano online su 'Neurology', la rivista medica dell'American Academy of Neurology. Un nuovo tipo di vertigine che colpisce il nostro cervello è stata scoperta da un team di neurologi coreani della Seoul National University. Si tratta di un 'brivido' che non sembra avere cause note, ma che può essere curato.La scoperta è stata ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 8 agosto 2021) In molti casi il motivo per cui compaiono le vertigini rimane sconosciuto e legato spesso alla psiche. I neurologi della Seoul National University di Seongnam, in Corea del Sud, hanno annunciato di aver identificato undisenza causa nota e ne parlano online su 'Neurology', la rivista medica dell'American Academy of Neurology. Undiche colpisce il nostro cervello è stata scoperta da un team di neurologi coreani della Seoul National University. Si tratta di un 'brivido' che non sembra avere cause note, ma che può essere curato.La scoperta è stata ...

Advertising

giozomparelli : ho appena scoperto che avrò tutti i week end di agosto off e da domani avrò un nuovo manager di cui ho un rispetto… - ognipuntofermo : ho scoperto un nuovo hobby: fare le trecce - ilboni78 : È bastato toccare un nervetto scoperto e toh anche il nuovo Meda (arrivato tardi di 25 anni…) mi ha bloccato. Dovet… - gianpy_italy : @Manolo19973 @Erjon100 @fabriferrari Questo è un'altro discorso. Perché ingaggi nuovi giocatori se non sei in grado… - Erika51999588 : Indagini di studiosi canadesi e americani hanno scoperto che gli anticorpi contro il nuovo coronavirus sono compars… -