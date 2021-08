Valentino Rossi si ritira, l’annuncio durante la conferenza: “Decisione difficile” (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi si ritira. Nel corso della conferenza convocata a Spielberg, Rossi ha annunciato la propria Decisione sul futuro: “È dura, ma mi ritirerò al termine della stagione in corso. È stata una Decisione difficile, avrei voluto gareggiare per altri 25 anni, ma non è possibile: nello sport i risultati fanno la differenza. Il futuro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 5 agosto 2021)si. Nel corso dellaconvocata a Spielberg,ha annunciato la propriasul futuro: “È dura, ma mi ritirerò al termine della stagione in corso. È stata una, avrei voluto gareggiare per altri 25 anni, ma non è possibile: nello sport i risultati fanno la differenza. Il futuro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - claudio010678 : RT @RaiNews: 'Questa sarà l'ultima metà stagione come pilota di Moto Gp'. Lo ha annunciato #ValentinoRossi, 42 anni, 25 trascorsi nel circu… - magiogia : RT @rtl1025: ??? #ValentinoRossi lascia il motomondiale, l'addio oggi in una conferenza stampa a sorpresa -