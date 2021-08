Osimhen a lavoro con Spalletti al termine dell' allenamento | i dettagli

(Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo quanto evidenziato dai nostri inviati a Castel di Sangro, alsvolto dal Napoli nel primo giorno di ritiro,si sono intrattenuti sul terreno di gioco per perfezionare alcuni movimenti. Nello specifico l'attaccante nigeriano ed il tecnico di Certaldo hanno lavorato su alcuni movimenti da svolgere in fase offensiva. Movimenti in controtempo, esercizi in mezzo a due difensori, uno-due e gioco spalle alla porta sono stati gli elementi principali di questosupplementare del numero nove azzurro.

... Insigne, Di Lorenzo, Luperto e Meret hanno svoltopersonalizzato in campo. Infine, Contini ha svolto terapie per una contrattura all'adduttore. Inoltre,non sta prendendo parte alla ...Napoli . A Cracovia senza. Mandato in archivio il successo per 3 - 0 all' Allianz Arena contro il Bayern Monaco , il ... Fuori causa pure Luperto e Petagna , che hanno svolto...A tutto Osimhen. Nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro, il protagonista è l'attaccante nigeriano. Spalletti lo ha risparmiato per l'ultima amichevole in Polonia.Il Napoli sta svolgendo la prima seduta di allenamento a Castel di Sangro. Dopo il lavoro con il gruppo, per Victor Osimhen c'è un allenamento extra, con Spalletti e il suo staff. Da parte del tecnico ...