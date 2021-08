MotoGP Stiria | Bagnaia | Niente vacanze | serve un decisivo passo avanti

(Di giovedì 5 agosto 2021) Riparte dal Red Bull Ring la rincorsa mondiale di Pecco, deciso più che mai a non lasciare nulla di intentato. Il piemontese infatti non nasconde di aver lavorato non poco durante la pausa, ...

Vacanze finite per i piloti dellache si apprestano a tornare in pista, più riposati che mai per un GP diche si preannuncia molto equilibrato . C'è però chi di vacanze ne ha fatte poche. Come Pecco Bagnaia, terzo in ......Iannone ottenne il suo unico successo indavanti ad Andrea Dovizioso , in quella che fu la prima doppietta Ducati dal 2007. Un turbinio di ricordi Ducati "rovinato" solo dal GP didell'...MotoGP 2021 GP Stiria Red Bull Ring Spielberg KTM Tech3 Factory Racing - Danilo Petrucci ha parlato durante la conferenza stampa del giovedì ed ha parlato non solo delle prossime due gare in programma ..."Ho lavorato tanto sia fisicamente che nell'analisi delle gare, spero che questo porti frutti. Valentino? Fino a questa mattina non sapevo della conferenza, Pedrosa sarà certamente un mastino" ...