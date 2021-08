Baseball | Olimpiadi Tokyo | Stati Uniti in semifinale | battuta la Repubblica Dominicana che giocherà per il bronzo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Gliraggiungono l’obiettivo dellanel torneo olimpico di, e lo fanno attraverso il secondo turno di ripescaggio.per 3-1 la, che andrà invece a giocarsi le sue chance per la medaglia dicontro la perdente del confronto che opporrà gli americani alla sconfitta di Corea del Sud-Giappone. La partita viene indirizzata già nel primo inning, quando Casas spara il fuoricampo da due punti dell’immediato vantaggio americano, dopo che laaveva ...

Gli Stati Uniti raggiungono l'obiettivo della semifinale nel torneo olimpico di baseball, e lo fanno attraverso il secondo turno di ripescaggio. Battuta per 3-1 la Repubblica Dominicana, che andrà inv ...Oggi, questo diploma olimpico è un segno di riconoscimento, consegnato ai primi otto classificati di ogni gara, sia i tre medagliati, sia quelli che seguono. L'idea è quella di dare concretezza al mot ...