Ascolti tv martedì 3 agosto: Carramba che sorpresa, Pagliacci, Olivia Forte come la verità (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ascolti tv martedì 3 agosto: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 3 agosto 2021? Su Rai 1 è andata in onda una replica di Carramba che sorpresa. Su Rai 2 Il circolo degli anelli. Su Rai 3 l’Opera Pagliacci. Su Rete 4 il film Today You Die. Su Canale 5 la miniserie Olivia Forte come la verità. Su Italia 1 la musica di Battiti Live. Su La7 uno speciale di Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 4 agosto 2021)tv: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andata in onda una replica diche. Su Rai 2 Il circolo degli anelli. Su Rai 3 l’Opera. Su Rete 4 il film Today You Die. Su Canale 5 la miniseriela. Su Italia 1 la musica di Battiti Live. Su La7 uno speciale di Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i ...

Advertising

CorriereCitta : #Ascoltitv martedì 3 agosto 2021: Carramba! Che sorpresa, Olivia Forte come la verità, Olimpiadi di Tokyo, Battiti… - zazoomblog : Ascolti tv martedì 3 agosto: Carramba che sorpresa Pagliacci Olivia Forte come la verità - #Ascolti #martedì… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 chiusura record per @TemptationITA leader del prime-time con 3.700.000 spettatori e il 32% di share Ascolti… - MariaRi80562172 : @startv @adamasalidizi Non vedo l ora che arrivi martedi..la serie diventa sempre piu' bella ??spero che gli ascolti… - infoitcultura : Ascolti tv martedì 27 luglio 2021 -