Sconcerti su Allegri | “Si può permettere di tenere Ronaldo in panchina Lui vuole…”

Ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Massimiliano Allegri. Le parole di Mario Sconcerti "Lui vuole vincere il campionato. E' il primo a uscire allo scoperto. Ha detto che punterà su Dybala e che Ronaldo dovrà essere disponibile, ed è in una posizione di forza: se L'articolo proviene da Webmagazine24.

