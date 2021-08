In questo scatto era solo un bambino insieme a sua mamma | oggi l’inviato di Striscia la Notizia è amatissimo

Advertising

Leonard21508851 : @LaPrimaManina Da dove questo scatto? - StreetRoverBlog : A volte la vita è davvero strana e questo lavoro di Paul Fusco ci ricorda come le soddisfazioni possano arrivare qu… - fabri_firenze : @setidicessi Sono un fotografo non professionista, devo dire che avrei voluto averla io l'idea di questo scatto. Da… - antonellachiod2 : @Monica09058845 Porca paletta ma fai la fotografa? È magnifico questo scatto!!!???????????? - ManuelF36504149 : @Anna2Ary La foro lo ritrae più asciutto ma e’ uno scatto infelice, nello stesso periodo ho visto scatti dove invec… -

Ultime Notizie dalla rete : questo scatto

Avvenire

... e poi Tensor fa la magia di unire le informazioni dellocon tempi rapidi a quello del ...significa migliori e più veloci interazioni con l'Assistente, o didascalie automatiche sui video ...Nello, pubblicato nel servizio di copertina del numero in edicola da domani, 4 agosto, si ... È per lui che spero che la nostra privacy, inmomento difficile e delicato, venga rispettata". ...Questo scatto tratto dall’archivio del grande studio fotografico Wells di Bergamo ci porta dritti nei primi Anni Cinquanta: la foto, online su Storylab.it insieme ad altre bellissime immagini della ci ...Uno scatto degli anni '90, in cui il conduttore del famoso reality si mostra con capelli grigio-argento: era giovanissimo, lo riconoscete?