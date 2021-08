Ginnastica | Larisa Iordache infortunata alla caviglia! Niente finale olimpica alla trave | era da medaglia

(Di martedì 3 agosto 2021)non parteciperàdelle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma alle ore 10.50 di oggi (martedì 3 agosto). La romena ha purtroppo accusato dei problemi a una caviglia durante il riscaldamento e dunque ha dovuto rinunciare all’atto conclusivo sui 10 cm, dove andava a caccia di unada autentica specialista qual è. La 25enne, qualificatasi ai Giochi atrso l’all-around degli Europei dove ebbe la meglio su Martina Maggio per una manciata di decimi, si era presentata in Giappone ...

Corriere della Sera

... dalla Cina, la brasiliana Flavia Saraiva, Vladislava Urazova dalla Russia e la rumena... leggi ancheOlimpiadi 2021: programma, atleti favoriti e orari gare Con molta probabilità ...Rio de Janeiro (Brasile) 11/08/2016 -artistica / Olimpiadi Rio de Janeiro 2016 / foto ... le cinesi Xijing Tang e Chenchen Guan, la rumenaIordache, la russa Vladislava Urazova e ...Larisa Iordache non parteciperà alla Finale alla trave delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma alle ore 10.50 di oggi (martedì 3 agosto). La rumena ha purtroppo accusato dei problemi a una cavigli ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles torna in gara dopo lo stop Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Oggi si concludono i ...