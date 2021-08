Washington “chiama” Mosca | presentato il nuovo sottomarino nucleare

(Di lunedì 2 agosto 2021) Unper lanciare un messaggio: nel dominio dei mari la protagonista è la Marina degli Stati Uniti enon ammette rivali. Il lavoro nei cantieri navali statunitensi non si è mai fermato. È una sfida continua sia nei confronti delle altre forze armate, sia (e soprattutto) nei confronti delle potenze rivali. Cina InsideOver.

Advertising

Orobriele : @SofiaMoschini Malinov chiama 5 volte una Otto accorciata quando siamo sotto di -4, -3, -2. Washington la vede part… - ArmandoZamoraL3 : RT @Michele_Curto: Gentile @Maumol, ognuno ha sue opinioni e appartenenze, lei compreso. Ma è ben triste pratica bloccare e censurare chi n… - lis_cuba : RT @Michele_Curto: Gentile @Maumol, ognuno ha sue opinioni e appartenenze, lei compreso. Ma è ben triste pratica bloccare e censurare chi n… - forteroberto : RT @Michele_Curto: Gentile @Maumol, ognuno ha sue opinioni e appartenenze, lei compreso. Ma è ben triste pratica bloccare e censurare chi n… - OficPolCubaRoma : RT @Michele_Curto: Gentile @Maumol, ognuno ha sue opinioni e appartenenze, lei compreso. Ma è ben triste pratica bloccare e censurare chi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Washington chiama

Rai Sport

...definisce abitualmente "fenomeni aerei non identificati" e che la gran parte delle persone... Il popolo americano merita di sapere di più (alla fine del giugno scorso il governo diha ...QUARTO SET - Semplice chiusura sopra la rete di. 10 - 14. QUARTO SET - Ecco il piccolo passaggio a vuoto delle azzurre. Mazzantitime out. 9 - 12. QUARTO SET - Gran momento per ...