Tokyo 2020, vela: medal race Tita-Banti nel Nacra 17 oggi in tv, orario, diretta streaming e tv (Di martedì 3 agosto 2021) Gareggiare con il paracadute della certezza di ricevere almeno un argento è sicuramente una bella sensazione, ma Ruggero Tita e Caterina Banti non hanno intenzione di accontentarsi. Martedì 3 agosto è il giorno della medal race di Nacra 17 a Tokyo 2020, a partire dalle 8.33 italiane. Agli azzurri basterà un sesto posto per avere la certezza dell’oro. Sarà possibile seguire la regata in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery +, da definire la programmazione di RaiDue, che ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Gareggiare con il paracadute della certezza di ricevere almeno un argento è sicuramente una bella sensazione, ma Ruggeroe Caterinanon hanno intenzione di accontentarsi. Martedì 3 agosto è il giorno delladi17 a, a partire dalle 8.33 italiane. Agli azzurri basterà un sesto posto per avere la certezza dell’oro. Sarà possibile seguire la regata insu Eurosport Player e Discovery +, da definire la programmazione di RaiDue, che ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di ...

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - UgoBaroni : RT @SkyTG24: Tokyo 2020, dall'atletica al basket: tutti gli italiani in gara martedì 3 agosto - UgoBaroni : RT @SportRepubblica: Sponsor, meeting e social, la nuova vita di Jacobs padrone dei 100 metri -