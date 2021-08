Tokyo 2020, Jacobs e Tamberi ringraziano i compagni dell’atletica: il discorso a Casa Italia dopo l’oro olimpico – Il video (Di lunedì 2 agosto 2021) In piedi su una sedia, commossi, in mezzo ai colleghi a Casa Italia. Gli azzurri Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, dopo aver conquistato entrambi la medaglia d’oro a Tokyo 2020 rispettivamente nei 100 metri piani e nel salto in alto, hanno dedicato ai compagni di squadra un commovente messaggio, ringraziandoli per il supporto. Ripresi dal mezzofondista Yeman Crippa, nel video pubblicato su Instagram, “Gimbo” Tamberi racconta: «Avevo le lacrime agli occhi ieri quando sono tornato. Queste cose per me significano veramente ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) In piedi su una sedia, commossi, in mezzo ai colleghi a. Gli azzurri Marcelle Gianmarcoaver conquistato entrambi la medaglia d’oro arispettivamente nei 100 metri piani e nel salto in alto, hanno dedicato aidi squadra un commovente messaggio, ringraziandoli per il supporto. Ripresi dal mezzofondista Yeman Crippa, nelpubblicato su Instagram, “Gimbo”racconta: «Avevo le lacrime agli occhi ieri quando sono tornato. Queste cose per me significano veramente ...

