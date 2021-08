‘Ndrangheta, arrestato consigliere regionale in Calabria Nicola Paris: l’inchiesta sugli appalti truccati per mascherine e sanificazioni (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è anche un consigliere regionale della Calabria tra gli arrestati questa mattina nell’inchiesta «Inter nos» su un’associazione a delinquere che manovrava appalti e contratti per l’affidamento di pulizie e acquisti di mascherine durante la pandemia di Coronavirus. 17 sono state le misure cautelari, tra cui anche dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale e il sequestro di imprese per oltre 12 milioni di euro. È finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione Nicola Paris, eletto con l’Udc alle ultime elezioni Regionali con 6.358 voti. ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è anche undellatra gli arrestati questa mattina nel«Inter nos» su un’associazione a delinquere che manovravae contratti per l’affidamento di pulizie e acquisti didurante la pandemia di Coronavirus. 17 sono state le misure cautelari, tra cui anche dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale e il sequestro di imprese per oltre 12 milioni di euro. È finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione, eletto con l’Udc alle ultime elezioni Regionali con 6.358 voti. ...

Advertising

robertosaviano : Sul @corriere la storia di Cristian, affetto da fibromialgia, che vive in Calabria dove la cannabis terapeutica leg… - NinoPan80 : Il mio personale plauso alla Guardia di Finanza, per questa importante (ed ennesima) operazione di contrasto alla ‘… - JoeHallNonMolla : L'Italia precipita x l'esistenza di tanti massoni tutt'1 con la mafia. Esempio? Il criminale efferato… - _FedeMary_ : RT @robertosaviano: Sul @corriere la storia di Cristian, affetto da fibromialgia, che vive in Calabria dove la cannabis terapeutica legale… - giammari59 : RT @robertosaviano: Sul @corriere la storia di Cristian, affetto da fibromialgia, che vive in Calabria dove la cannabis terapeutica legale… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta arrestato Maxi blitz contro la 'Ndrangheta, arresti in Italia e Germania AGI - Agenzia Italia